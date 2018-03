Den første Eurovision-vinder er død - 94 år gammel

Den schweiziske sangerinde Lys Assia, der vandt det europæiske melodigrandprix som den første nogensinde, er død. Hun blev 94 år gammel.

Det skriver melodigrandprixet Eurovision på sin hjemmeside.

Sangerinden døde lørdag på et hospital i Zürich.

Hun vandt Eurovision som den første i 1956 med sangen "Refrain". I 1958 snuppede hun en andenplads i Eurovision.

Sangerinden, der er døbt Rosa Mina Schärer, fik allerede i 1954 sit store gennembrud med operette-ørehængeren "Oh, Mein Papa".

I mange år havde Lys Assia Danmark som sit andet fædreland.

Under et arrangement på Hotel Kystens Perle ved Helsingør i 1962 traf hun nemlig ejeren - hotelkonge Oscar Petersen. De to dannede derefter par, og i 1963 blev de gift i Søllerød Kirke.

Indimellem koncerter, cd-udgivelser og tv-optrædener bistod Lys Assia i mange år sin mand i administrationen af hans mange hoteller og restauranter i Danmark og udlandet.

Lykken fik imidlertid en brat afslutning i august 1995, da parret kom ud for en alvorlig bilulykke i Frankrig. Oscar Petersen mistede livet, og Lys Assia blev alvorligt kvæstet.

Lys Assia lod ikke sin høje alder sætte en stopper for musikken. Så sent som i 2012 deltog hun i det schweiziske melodigrandprix.

I 2016 deltog hun i Stockholm i et særligt møde med fans og presse, hvor hun optrådte på billeder med de fans, som ønskede det, skriver Eurovision på deres hjemmeside.

Gennem tiderne har Lys Assia, hvis sangtalent angiveligt blev opdaget ved et tilfælde i 1940, solgt flere end 20 millioner plader.

Eurovision skriver, at Lys Assia i mange år var en loyal tilhænger af melodigrandprixet, og hun var flere gange æresgæst.

- Vi vil gerne benytte muligheden for at udtrykke vores dybeste kondolencer til Lys Assias familie og venner, skriver melodigrandprixet på sin hjemmeside.