Jyllands-Posten har vundet fornem europæisk pris

»Jeg kunne ikke se mændenes ansigter, jeg kunne kun se deres underkrop.«

Sådan fortæller 17-årige Mary-Ann i Jyllands-Postens artikel "»De undskylder sig med, at de ikke foretog de fysiske overgreb«."

Artiklen, skrevet af Ida Nyegård Espersen, har netop vundet den fornemme European Press Prize i kategorien "Special Award," der gives til artikler, som »trodser enhver kategori og disciplin.«

Ida Nyegård Espersen, har været i Filippinerne for at tale med nogle af ofrene for en ny slags kriminalitet, som efterlader ganske få spor. Der er tale om livestreaming af overgreb, også kaldet webcam-pædofili.

Her kan man mod betaling få lov at instruere en eller flere i at udføre seksuelle overgreb mod børn. Overgreb, som bliver streamet til kunden i sin sofa.

I begrundelsen for prisen lyder det:

»I sin insisterende jagt på at afdække sandheden i en kompleks og sporløs ny forbrydelse, er Nyegård Espersens arbejde et eksempel på de kvaliteter, som Peter Preston (afdød journalist og grundlægger af prisen, red.) stræbte efter at ære med prisen.

Det er anden gang, at Jyllands-Posten vinder en European Press Prize.

Første gang skete det i 2013. Da modtog Orla Borg, Carsten Ellegaard Christensen og Morten Pihl prisen i nyhedskategorien for en artikelserie, der dokumenterede den tidligere PET-agent Morten Storms samarbejde med PET og CIA.