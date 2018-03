Fakta: Børneattester er ikke lovpligtige i filmbranchen

Filmbranchen fremgår ikke på listen over dem, der har pligt til at indhente børneattester på voksne, der arbejder med børn.

Producentforeningen anbefaler, at alle filmproduktioner med børneskuespillere, indhenter børneattester. Derfor efterlyser foreningens direktør, Klaus Hansen, at Kulturministeriet præciserer reglerne for brugen af børneattester i filmbranchen.

Det gør han i anledning af, at seks mænd og 16 kvinder har fortalt Politiken og TV2 om, hvordan to filminstruktører i 1970'erne begik overgreb mod dem, da de var børn.

Få overblik over børneattestreglerne på kulturområdet her:

En børneattest er en særlig straffeattest, der indeholder oplysninger om eventuelle domme om seksuelle overgreb mod børn under 15 år.

Børneattestreglerne skal forhindre, at personer, der er dømt for seksuelle overgreb mod børn, uden videre kan få et børnerelateret job.

På Kulturministeriets område er følgende foreninger og institutioner omfattet af pligten til at indhente børneattester for personer, der har direkte kontakt eller adgang til at omgås børn under 15 år:

Idrætsforeninger samt forbund og andre foreninger, hvor der foregår en fysisk aktivitet for udøveren.

Foreninger og andre forbund, hvor der foregår tankesport eller e-sport.

Musikskoler.

Ballet- eller danseskoler.

Rideskoler og ridecentre.

Motions- og fitnesscentre.

Museer.

Zoologiske anlæg og dyreparker.

Kunsthaller.

Nødhjælpsorganisationer/velgørenhedsorganisationer.

Orkestre og kor.

Teatre og teaterskoler.

Forfatterskoler for børn og unge.

Filmskoler for børn og unge.

Skoler for kreative håndværk.

Radio- og tv-stationer.

Biblioteker med børneafdelinger, materialeindsamlinger eller aktiviteter for børn.

Folkeoplysende foreninger og distriktsforeninger, der får tilskud eller anvist lokaler efter diverse love.

Kilde: Kulturministeriet.