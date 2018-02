Kunstner om instruktør bag Oscar-nomineret Claes Bang-film: Han har stjålet mit navn og skadet mit rygte

I den anmelderroste, guldpalmevindende og nu også Oscar-nominerede film "The Square", som har danske Claes Bang i hovedrollen, optræder navnet Lola Arias.

Arias er den fiktive kunstner bag værket "The Square," en firkant skåret ud i brostenene foran et museum for moderne kunst i Stockholm. En messingplade fortæller, at inden for "The Square" er alle lige, og man møder hinanden med respekt og ansvarlighed.

Problemet er bare, at Lola Arias ikke har lavet det værk, som er et af filmens satiriske omdrejningspunkter. Og hun har efter eget udsagn aldrig sagt ja til, at hendes navn kunne bruges i filmen.

Det skriver den virkelige argentinske kunster Lola Arias i et debatindlæg i den svenske avis Dagens Nyheter, hvor hun beskylder den svenske instruktør Ruben Östlund for at have stjålet sit navn. Samtidig har hun truet med at lægge sag an mod Östlunds produktionsselskab.

Danske Claes Bang (th.) i filmen "The Square". Foto: Scanbox Entertainment

»Jeg, Lola Arias, er en latinamerikansk kunstner, som kræver en undskyldning fra dem, som har brugt noget, der i bund og grund tilhører mig - mit navn - og desuden har tilskrevet mig et værk, som jeg aldrig har skabt,« lyder det.

I indlægget beskriver Arias, at hun i marts 2016 blev spurgt af produktionsselskabet Plattform, om hun ville spille kunstneren bag værket "The Square".

Arias blev prøvefilmet og efterfølgende bedt om at komme til Stockholm for at indspille sine scener, ligesom hun fik tilsendt et manuskript, hvor hendes karakter hed Natalia. Men indspilningerne blev i stedet til en fem timer lang Skype-samtale med instruktøren, som man måske - måske ikke - ville bruge i filmen.

Lola Arias var langt fra tilfreds med den filmede samtale, hvor Östlund angiveligt udtrykte skuffelse over hvor »piget« hun så ud. Arias henvendte sig derfor til produktionsselskabet og instruktøren for at udtrykke sin manglende tilfredshed og få svar på, om optagelserne skulle bruges. Først efter adskillige måneder fandt hun ud af, at hendes rolle var blevet reduceret til at lægge navn til et værk, som Ruben Östlund havde skabt.

Den argentinske kunstner Lola Arias. PR-foto

Nu bliver Arias' navn bliver forbundet med, hvad hun selv kalder et »banalt kunstværk,« og kuratorer og kollegaer fra hele verden spørger hende om ideen bag "The Square," fortæller hun.

»Forskellige medier har spredt løgnen om, at jeg er ophavsmanden, nogle har endda anklaget mig for at være en middelmådig kunstner.«

Dertil kommer, at Östlund i det spanske magasin Fotogramas ifølge Arias sagde:

»Det hele begyndte, da jeg arbejdede med at skabe en udstilling og opdagede en kunstinstallation af argentinske Lola Arias som hed "The Square".«

Den svenske instruktør bag "The Square", Ruben Östlund. Foto: Finn Frandsen

»Skridt for skridt er Östlunds udnyttelse af mit rigtige navn begyndt at skade mit rygte som kunstner,« fastslår Arias.

Ruben Östlund siger til Dagens Nyheter, at han forstår hendes skuffelse over at være klippet ud af filmen, men at der aldrig var nogen tvivl om, at man ville bruge navnet Lola Arias.

»I scenen, som vi filmede med Lola, siger hun det endda selv i dialogen. Derfor er det svært for mig at forstå, hvordan hun ikke kunne være bevidst om det. Måske husker hun det hele forkert.«

Fra produktionsselskabet Plattform lyder samme argument om, at Arias selv brugte sit navn under indspilningen og har modtaget betaling for sin medvirken.

»Lola Arias opførsel fremstår som en efterhåndskonstruktion med et mål om at få opmærksomhed i forbindelse med Oscvar-niomineringen,« skriver producent Erik Hemmendorff i en skriftlig kommentar.