Undersøgelse afviser sexanklager mod dansk balletikon

En række anklager om sexchikane og andre fysiske overgreb rettet mod det danske balletikon Peter Martins har fået The New York City Ballet, hvor Peter Martins har været balletchef i tre årtier, til at søsætte en uafhængig undersøgelse, som har undersøgt hvorvidt der er hold i anklagerne.

To måneder og 77 interviews senere er resultatet af undersøgelsen blevet offentliggjort, og holdet bag undersøgelsen har konkluderet, at anklagerne ikke holder stik.

Peter Martins valgte selv i kølvandet af anklagerne at opsige sin stilling på den prestigefyldte ballet og den tilhørende balletskole på trods af, at han af flere omgange har afvist anklagerne.

»Jeg sagde op, så de her storslåede institutioner kan komme videre efter den tumult, som er opstået i forbindelse med anklagerne,« forklarer Peter Martins til The New York Times.

Selvom der ikke er fundet beviser for anklagerne, har balletten og balletskolen valgt at indføre nye regler, som skal sørge for, at dansere og elever kan føle sig »sikre og respekterede og i stand til frit at lufte deres meninger og bekymringer«.

Peter Martins sorte kapitel: »Det er synd, hvis en så stor og imponerende en karriere skal klinge af på den her måde« En imponerende karriere som solodanser og chef ved New York City Ballet slutter med beskyldninger om sexchikane og vold mod danske Peter Martins.

Undersøgelsens afgørelse og det tvetydige signal i, at man alligevel har ment, at der var behov for et nyt regelsæt har mødt øjeblikkelig kritik. Torsdag kaldte to tidligere dansere undersøgelsen for utroværdig. De mente ikke, at man havde lyttet til dem, og at deres anklager var blevet taget seriøst i forbindelse med undersøgelsen.

En af danserne udtaler, »alle dækker over ham« og kalder undersøgelsen ét stort forsøg på at beskytte ledelsen og den tidligere balletchef.

Bestyrelsesformanden for New York City Ballet har efterfølgende forsvaret undersøgelsens legitimitet og samtidig understreget, at alle parter er blevet hørt.