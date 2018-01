Michael Dyrby bliver ny chefredaktør for BT og Metroxpress

BT og Metroxpress får ny ansvarshavende chefredaktør.

Det bliver den tidligere nyhedsdirektør på TV2 Michael Dyrby, der afløser Jens Grund.

- Jeg er blevet præsenteret for et projekt, der tager den digitale udvikling alvorligt, og som jeg gerne vil stå i spidsen for.

- Jeg ser frem til at være med til at tage de strategiske valg, der giver retning og udvikling af BTMX, siger Michael Dyrby i en pressemeddelelse.

Michael Dyrby var nyhedsdirektør for TV2 fra 2010 til 2015, indtil han opsagde sin stilling, fordi han havde haft en affære.

I den forbindelse kom en række sms'er og nøgenbilleder i omløb blandt journalister, som også var ansat på TV2.

Derfor valgte Dyrby at fratræde sin stilling og har siden arbejdet som konsulent og rådgiver på en række tv-produktioner.

Senest på serien "Statsministrene", hvor fem statsministre mødtes og talte om, hvordan det er at stå i spidsen for Danmark.

Hovedopgaven for Michael Dyrby bliver at relancere BT og Metroxpress efter den fusion, der blev gennemført sidste år.

Den opgave har indtil videre ligget hos Jens Grund, som dog ikke får lov at gøre den færdig. Om den beslutning siger han:

- Fusionen af de to medievirksomheder er gennemført, og strategien er tegnet op.

- Skal der ske et skifte på posten som ansvarshavende chefredaktør, er tidspunktet det rigtige”, siger Jens Grund.