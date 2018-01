Tysk minister om tv-kanaler efter krænkelsesanklager: »Man får indtrykket af et tavshedskartel«

Dieter Wedel.

Ikke et navn, som klinger bekendt i danske ører. Men i Tyskland er instruktøren en stjerne inden for tv og teater. En stjerne, som dog er ved at falme, efter at adskillige kvinder har fortalt om voldtægtsforsøg, grove tilnærmelser og decideret voldtægt begået af den 75-årige Wedel. Kvinder, der arbejdede som skuespillere.

For nylig trådte han tilbage som kunstnerisk leder på teaterfestivalen Bad Hersfeld med en udtalelse om, at anklagerne havde været med til at give ham helbredsproblemer, og at han var »dybt ødelagt og rystet« over dem.

Samtidig understregede han, at han altid har forsøgt at forbedre forholdene for skuespillere og tager afstand fra enhver form for vold mod både kvinder og mænd.

Siden er der kommet flere beskyldninger rettet mod manden. Beretningerne går helt tilbage til 1970'erne, -80'erne og 90'erne. Flere skuespillere har fortalt til tidsskriftet Die Zeit, hvordan Dieter Wedel har fået dem med ind på sit hotelværelse og efterfølgende forsøgt at forgribe sig på dem. I nogle tilfælde lykkedes det angiveligt. I andre tilfælde er han beskyldt for magtmisbrug.

De fleste af sagerne er forældede, men statsadvokaten i München undersøger en mulig seksualforbrydelse, som angiveligt ikke er forældet.

Dermed har den tyske underholdningsbranche fået sin første #Metoo-sag.

Samtidig er det kommet frem, at tv-stationen Saarländischer Rundfunk allerede i 1981 blev gjort opmærksom på, at en skuerspillerinde havde været udsat for så grov vold, at hun ikke kunne arbejde. Tv-kanalen skal have erfaret, at Wedel stod bag overgrebet, men det blev ifølge Die Zeit dengang afvist af Wedel.

Ikke desto mindre har Saarländischer Rundfunk, som hører under public service-sammenslutningen ARD, nedsat en task force, som skal undersøge sagen.

Familieminister Katarina Barley er kritisk over for, at ingen fra tv-branchen har ytret sig. Foto: John Macdougall/AP

Nu har også den tyske familieminister, Katarina Barley ytret sig i sagen. Over for Redaktionsnetzwerk Deutschland langer hun ud efter de tyske public service-medier under ARD og ZDF.

Hun undrer sig over, at så få fra branchen har ytret sig i sagen.

»Det giver indtrykket af et tavshedskartel. Netop fra de offentlige institutioner forventer jeg en uforbeholden forklaring,« lyder det fra ministeren.

»Jeg er normalt forsigtig med sådanne ord, men: Hvis beskyldningerne bliver bekræftet, så er det en skandale, som utrolig mange mennekser må have kendt til. Jeg håber, at mange kvinder nu finder modet til at bryde tavsheden.«