Medie: Kendte køber sig til falsk popularitet på sociale medier - almindelige brugere bliver udnyttet

Det kan virke for godt til at være sandt, når kendte, forretningsfolk og andre populære brugere høster tusindvis af "likes", retweets og nye følgere efter deres opslag på Twitter.

Og nogle gange er det tilsyneladende netop det - for godt til at være sandt.

Ifølge The New York Times har det amerikanske firma Devumi specialiseret sig i at sælge falske følgere og såkaldte retweets på Twitter til alle, der ønsker at fremstå mere populære eller blive promoveret på det sociale medie.

I alt har firmaet skabt mere end 200 millioner falske følgere, skriver avisen.

Undervejs er mindst 55.000 almindelige Twitter-brugere blevet udnyttet ved at deres navne, profilbilleder og andre personlige detaljer er blevet brugt til at skabe en falsk profil.

En af dem er Jessica Rychly. Hun har set, hvordan en nøjagtig kopi af hendes profil er dukket op og er begyndt at promovere sider og firmaer som canadiske forsikringsselskaber og en radiostation i Ghana.

»Jeg kan ikke forstå, hvordan nogen vil betale for, at jeg får udnyttet mit billede og mit navn. Det er ganske enkelt forfærdeligt,« siger hun til The New York Times.

Blandt de fremtrædende personligheder, der har såkaldte Devumi-følgere, er skuespilleren John Leguizamo, computermilliardæren Michael Dell og Ray Lewis, fodboldkommentator og tidligere NFL-spiller, ifølge avisen.

Der er dog endnu ikke noget bevis for, at de har købt følgerne af Devumi.

En talsmand for Twitter, Kristin Binns, slår fast, at firmaet kæmper hårdt for at forhindre falske profiler og følgere.

Twitter suspenderer dog sjældent profiler, der bliver støttet falske følgere, fordi det er svært at bevise, at de har købt sig til opmærksomheden.

New Yorks statsadvokat, Eric T. Schneiderman, har besluttet sig for at åbne en undersøgelse af Devumi.