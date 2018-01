X Factors fravalgte: »Sanne Salomonsen sagde, at jeg har min egen ting kørende... og det tror jeg ikke er super godt i X Factor-regi«

Jyllands-Posten har talt med Andreas Falch Kruse og Kathrine Ørnfelt, der begge blev sendt hjem efter aftenens "five chair challenge". Men hvorfor stillede de op? Og har de lært noget på rejsen?

Kathrine Ørnfelt: »Jeg er blevet skubbet i retning af at bygge min egen karakter op«

Hvordan føltes det at blive smidt ud af X Factor?

»Allerede til workshoppen kunne jeg mærke, at niveauet var ekstremt højt. Så før ”five chair” regnede jeg ikke med noget. Selvfølgelig blev jeg mega glad, da jeg fik en stol. Og jeg sad på den i lang nok tid til, at den liiiige var blevet varmet lidt op. Så selvfølgelig er det vildt nederen at ryge ud. Men jeg har fået mange gode kommentarer med på vejen, så det har været en god oplevelse.«

Kort om Kathrine Ørnfelt Født 1999, Horsens Går i 2.g på Horsens Gymnasium Nyder musik fra: Saveus, Mads Langer

Hvad håbede du på at få ud af X Factor?

»Jeg meldte mig ikke til det for at blive kendt. Jeg ville bare have en oplevelse. Men senere i forløbet kunne jeg bruge det til at dygtiggøre mig, fordi jeg var omgivet af så mange professionelle, inspirerende mennesker. Nu er jeg blevet endnu mere interesseret i musik.«

X Factor forbinder man mest med deltagere, der man synger andres sange – men din medvirken har været inspirerende i forhold til at lave dine egne?

»Ja, helt vildt. X Factor handler ikke kun om at kunne synge. Det handler også om den karakter, man er. Og ens evne til at skille sig ud og ens fortolkning af musikken. Så jeg er blevet skubbet i retning af at bygge min egen karakter op.«

Så X Factor har fået dig til at tænke over, hvem du selv er?

»Ja, lige præcis. I X Factor var der dygtige musikfolk, der vurderede mig. Og det er jo noget andet, end når ens venner og forældre siger, at man er god.«

Har du så fundet ud af, hvem du er?

»Haha. Nu er jeg jo kun 18 år gammel, så... men X Factor har gjort, at jeg nu reflekterer over det. Jeg vil f.eks. ikke være et stort popfænomen. Jeg vil være noget andet. Musikalsk har jeg en lidt skarp stemme, men er alligevel lidt sød i det,« griner Kathrine Ørnfelt.

Andreas Falch Kruse: »Selvfølgelig var jeg en lille smule forbavset eller skuffet«

Hvordan føltes det at blive smidt ud af X Factor?

»Jeg ved ikke, om jeg følte så meget, som jeg kunne have gjort, fordi jeg fik skyklapper på efterfølgende. Jeg ville bare stille og roligt forlade området uden det vildeste postyr. Jeg hørte efter mit nummer, at der blev råbt fra salen, og jeg hørte nogle dommere, som sagde nogle forskellige ting, men det blev ikke til meget mere end det. Selvfølgelig var jeg en lille smule forbavset eller skuffet. Men jeg havde haft øjenkontakt med Sanne Salomonsen i et godt stykke tid, i ti-tyve sekunder, før hun sagde mit navn, så jeg havde lidt set den komme.«

Kort om Andreas Kruse Født 1996, Herlev Kommune Holder i skrivende stund sabbatår og arbejder i en Levi's-butik. Nyder musik fra: “Young the giant” og “Ry X” Se Andreas' X Factor-audition her

Ja, du havde ellers fået god respons fra dommerne?

»Ja. Men jeg har set programmet før, så ved jeg godt, at alt kan ske: At gode kommentarer sagtens kan vendes til det modsatte. Sanne Salomonsen udtalte, at jeg har min egen ting kørende, og det tror jeg ikke er super godt i X Factor-regi, hvor dommerne jo gerne skal kunne sætte deres eget præg deltageren. Det er i hvert fald min opfattelse. De andre er også virkelig talentfulde sangere, men hun ville måske hellere have en, der er frisk på at blive skabt fra bunden.«

Hvad håbede du på at få ud af X Factor?

»Jeg havde ikke nogen fremtidsdrømme med det. Men det uforudsigelige kunne være, hvorvidt det kunne blive et springbræt. Men jeg prøvede at isolere mine tanker til, at det var noget, som er sjovt at lave i et par måneder. Min kæreste er på højskole, så kunne ligeså godt lave noget sjovt imens. Hvis jeg skal være helt ærlig.«

Hvorfor deltage i ”X Factor” i stedet for at lave egen musik og sende demoer ind til pladeselskaber?

»Siden 9. klasse har jeg spillet med det samme band. Vi nåede at spille koncerter på Lille Vega. Og vi var bl.a. til møde med No3, et underpladeselskab til Sony, der også har signet Chinah og Minds of 99, så vi syntes de var ret fede. Men for os var det bare et mega langt træk at blive gode til at producere vores egen musik på kort tid. Vi ville bare gerne ud og spille. Og til sidst var vi tre mennesker, hvoraf den ene ville studere og blev gift, og så gik projektet ligesom i opløsning der. Og så kunne jeg ligeså godt lave noget uventet og super grineren, før jeg selv skal studere. Det er jo sjovt at presse sig selv lidt.«

Tror du, at der findes musikere derude, som godt kan være lidt misundelige på de projektørlys og den opmærksomhed, man får i X factor?

»Jo. Både og. Lige meget hvad er programmet totalt eskaleret op. Alle ser en. Men det kan også bare være en vildt dårlig ting, hvis man gerne vil ud og gøre det på den rigtige måde. Hvis man må have lov til at sige det. Der er jo også det, jeg selv har tænkt. Jeg har jo haft et band, der har gjort det helt efter bogen. Men når det var sidste sæson i år, tænkte jeg: Nu gør jeg det bare.«