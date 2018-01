Ung skuespiller i Hollywood: #MeToo-debatten er vigtig for næste generation af skuespillere

I efteråret satte kvindelige skuespillere i Hollywood sig til tasterne og delte den ene personlige historie om overgreb efter den anden på sociale medier med hashtagget MeToo.

De udfald og konsekvenser, som debatten har skabt, er det nok de færreste, som kunne have spået.

100 kvindelige skuespillere deler krænkelser med andre

Men som ung skuespiller er de mange opråb fortsat vigtige, lyder det fra den 21-årige skuespiller Zendaya.

»Det er sørgeligt, at det sker på den her måde. Men det vil nok sætte forandringer i gang,« siger hun til Jyllands-Posten.

Hun begyndte sin karriere allerede som 13-årig i Disney Channels tv-serie "Shake It Up".

Og nu spiller hun over for Zac Efron og Hugh Jackman i filmen "The Greatest Showman", der havde dansk premiere den 25. december.

Kvinde, der fældede Weinstein: »Første gang jeg så MeToo-hashtagget bragte det tårerne frem«

»Jeg har heldigvis aldrig oplevet de problemer, som Hollywood står over for lige nu. Men bare fordi det ikke er sket for mig, betyder det ikke, at det ikke sker. Og jeg synes, det er vigtigt, at kvinderne står frem og bliver hørt nu,« siger Zendaya.

Og det sætter stadig tanker i gang, når man er en ung skuespiller, der færdes i et miljø, hvor der lige nu florerer så mange historier om sexchikane, fortæller hun:

»Det er bekymrende som ung skuespiller i branchen. Jeg håber, at det er med til at sætte nogle forandringer i gang, nu hvor det er kommet frem i spotlyset. Det skal løses, så min generation og den næste generation af unge kvinder i branchen ikke skal bekymre sig om det. Eller i det mindste ikke vil være bange for at tale om det, hvis det sker.«