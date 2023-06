Godmorgen Viborg

De sidste dage har I ikke modtaget et nyhedsoverblik fra os. Det skyldes, at vi - som mange af jer allerede er klar over nu - blev opsagt alle sammen i mandags. JP har nedlagt redaktionen i Viborg og de øvrige tre lokale redaktioner.

Vi vil gerne benytte den her lejlighed til at sige tak til alle jer, der har fulgt med. Tak til vores kilder og samarbejdspartnere. Det har været en fornøjelse og et privilegium at få lov til at dække vores kommune og skrive mange af de vigtige historier, der har betydning for vores fællesskab.