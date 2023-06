Mine børn har gået på to forskellige folkeskoler i Viborg by. På den ene er der tradition for adskillige lejrture for eleverne. På den anden har min søn, der skal i 9. klasse efter sommerferien, stort set aldrig oplevet at være sammen med sine lærere efter almindelig skoletid. Men nu er der for første gang en tur i kalenderen i 9. klasse. Det bliver vildt.

Jeg synes egentlig, det er lidt mystisk, at der er så stor forskel på, hvad skolerne har af midler i den samme kommune. Det gælder ikke bare lejrture men også mulighed for f.eks. at have to undervisere tilknyttet en klasse, som ligeledes for længst er sparet væk på mange skoler, lyder meldingen fra forældrerepræsentanterne.