Det er slet ikke slut endnu.

Det kan godt være, et flertal i Viborg Byråd har besluttet at nedlægge den ene af Bjerringbros to skoler. Men det får ikke de protesterende forældre til at give op.

Tværtimod. Læs med her, hvor en tovholder fortæller, hvad der skal ske.





