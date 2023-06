Men nu er beslutningen truffet, og en hel del forældre, der er imod, skal nu - igen igen - i gang med høringssvar, for beslutningen er især baseret på, hvad skolebestyrelsen, skoleledelsen og med-udvalget har ønsket, har formanden for børne- og ungdomsudvalget præciseret i et interview med os.

En del forældre er bekymrede. Særligt over skolevejen, som ifølge mange er svær at gøre noget ved på grund af Bjerringbros specielle infrastruktur med kun to veje over Gudenåen.

Mange bekymrer sig også om, hvad der kommer til at ske med Bjerringbro fremadrettet.