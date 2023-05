Hun var ikke glad for at være i Viborg. Håndboldspilleren Joy Hansen blev i slutningen af 1980’erne hentet til Viborg HK af Ulrik Wilbek, blandt andre sammen med Maibritt Benda, men førstnævnte ville hjem til København igen efter kort tid.

»Skal vi to ikke lige tage en cola i Mathias Kælderen,« sagde Ulrik Wilbek til Joy Hansen.

Her overtalte Viborgs nuværende borgmester hende til lige at tage en måned mere i domkirkebyen, og i dag hedder Joy Hansen ikke Joy Hansen. Nu hedder hun Joy Døssing og har gjort det i mange år.

Det skyldes, at ovenstående historie faldt sammen med, at Michael Døssing pludselig begyndte at interesse sig ret meget for kvindehåndbold.

Hvis han ville, kunne Michael Døssing nu ”bare” passe familiens tøjforretning og ejendomsvirksomhed - men dertil er kærligheden til Viborg for stor.

