Projektet løb op i 162 millioner og endte altså i det rene skære ingenting, og det kostede fjernvarmeforbrugerne tusindvis af kroner. For regningen skulle jo betales af nogen.

Men nu sker der igen noget og denne gang med en privat aktør. Bach Gruppen, der som bekendt har specialiseret sig i byggeprojekter, har tænkt sig at genåbne det kuldsejlede projekt og udvide deres forretning med energiindvinding. Ikke kun i Kvols. Nej - i et kæmpe område rundt om Viborg.

Det glæder jeg mig til at følge med i. For når garvede købmænd som Bach Gruppen tror på projektet ja, så er der nok noget at hente, skulle man mene.