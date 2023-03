Bag et højt hegn overvåget af flere videoovervågningskameraer - stort set i centrum af Viborg - bor ni kvinder med deres børn. Fællesnævneren for de ni kvinder er, at de alle frygter en tidligere samlever eller ægtefælle så meget, at de bor midlertidigt på Viborg Krisecenter.

Viborg Krisecenter har eksisteret i over 30 år og har stort set altid alle pladser optaget. Men nu er der sket noget alvorligt, som - måske - kan gå ud over muligheden for at hjælpe kvinder og børn på flugt i fremtiden.

Det sætter vi blandt andet spot på i morgenens nyhedsbrev.

God onsdag.

Pas på dig selv og dem du holder af.

Dagens udvalgte: Krisecenter i krise: »Vi er tre glade amatører, der hænger på et krisecenter«