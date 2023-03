Godmorgen Viborg

Jeg har lige vasket familiens hovedpuder. Det skulle være så sundt, har jeg hørt. I processen kom jeg i tanke om at det måske ville have været billigere at købe nogle nye. Det tog nemlig det meste af en dag at tørre dem i tørretumbleren, der hostede og spruttede og nærmest konstant gik i stå i processen. Den overlevede heldigvis ellers havde det godt nok været en dyr vask.