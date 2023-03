Godmorgen Viborg

Jeg kan tydeligt huske, da mine børn begyndte i skole. Det tog tre minutter at gå over til skolen, og allerede meget tidligt kunne min mand og jeg vinke farvel til vores små poder med ro i maven. Der var kun en enkelt vej at krydse.

I et af Viborgs nyeste kvarterer - Arnbjerg - bor adskillige forældre til små børn, der havde haft en drøm om at kunne sende ungerne ud på cykel og vinke til dem, mens de tøffede afsted på sikre cykelstier. Den drøm hænger nu i en tynd tråd. Også for en af de politikere, der selv skal være med til at løse problemet.