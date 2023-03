Vejdirektoratet har skrevet rundt til 1645 grundejere i området, der risikerer at blive berørt at en kommende motorvej.

JP Viborg har allerede skrevet en hel del om den kommende motorvej, og det bliver vi ved med.

I dagens tophistorie kan du blive klogere på om din bolig er en af dem, der bliver berørt af linjeføringerne.

Vi giver dig et grundigt indblik i, hvordan processen kommer til at forløbe, og forklarer hvor tæt på motorvejen en ejendom i grunden skal ligge for at blive eksproprieret, og hvordan det forløber.