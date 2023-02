Det koster en mindre formue at forlade Bermuda, der dog heldigt nok er omgivet af tyrkisblåt hav og lyserøde sandstrande og har maks-temeraturer på omkring 30 grader - og 15 grader når det er koldest.

Overvej lige et kort øjeblik hvor vildt det må være at bo på Bermuda.

Det har altid fascineret mig, at man kan leve et liv i en isoleret bygd på Færøerne. Eller bo på en subtropisk ø langt langt væk fra alting (omgivet af en hel del familie må man formode). Eller leve et helt liv det samme sted for den sags skyld?