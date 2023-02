Godmorgen Viborg

Biler interesserer mig ikke særlig meget. Ligesom med de fleste andre maskiner jeg bruger i min husholdning, går jeg primært op i, at de starter, når de skal og ikke koster alt for meget i drift. Men selvfølgelig er det da lækkert med en ny, smart bil.

For nylig udskiftede min mand og jeg vores bil, da den gamle simpelthen døde af alderdom på motorvejen mod Vejle. Vi overvejede at købe en elbil, men endte med den gode gamle benzin-model. Men måske skulle vi have tænkt os om en ekstra gang. For er det i grunden så besværligt at have en elbil? Den kan jo både køre til København på en opladning og fragte en familie sydpå, hvis man skulle få den trang.