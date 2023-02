Godmorgen

For nylig talte jeg med nytilflytterne Louise Juul Kristensen og Jakob Klitgaard. De står i et dilemma:

Uddannelsen er snart færdig, de skal i gang med voksenlivet, og deres relationer forandrer sig. Selv skal de etablere en ny omgangskreds i Viborg.

Hver sin livsfase kommer med hver sin udfordring, og det er lige præcis sådan, det skal være. Du skal høre om netop de to, fordi de løste en fælles udfordring ved at tage sagen i egen hånd i stedet at sidde og vente på at se det ske. Her er historien.