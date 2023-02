Lene Munks søster bor på plejecenter Banebo. Tidligere i år stillede hun sig frem og fortalte om episoder på plejecentret, hun har været vidne til gennem sine tre år som pårørende, og som hun kaldte omsorgssvigt.

Der var eksempelvis en dag, hun ringede til personalet ved frokosttid, fordi hun ikke kunne få fat på sin søster som normalt. Søsteren havde ikke fået sin insulin, som hun skal have om morgenen.

Netop medicinhåndteringen er hovedårsagen til, at Styrelsen for Patientsikkerhed lige før jul gav Banebo et påbud.

Politikernes løsning på den massive kritik var at fremrykke et andet tilsyn, som BDO laver for Viborg Kommune, og som tidligere sidste år gav Banebo topkarakterer.

Nu har konsulenthuset igen været på besøg hos Banebo og er kommet med sine nye konklusioner.

Her kan du læse, hvordan de lyder.

Det skal du også vide: Anmelder høje sushi-ambitioner: »Det er, hvad der sker, når man er populær«