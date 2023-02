Godmorgen Viborg

I dette nyhedsbrev: Planlægger du dit arbejdsliv? Tager du dig tid til at tænke over jobbet? Og tager du dig tid til at reflektere over, om de arbejdsopgaver, du blev ansat til, er klaret, og om det nu er tid til at prøve noget nyt?

De spørgsmål poppede op hos mig, da jeg interviewede souschef i Business Viborg, Merethe Fonseca Wrang, som har sagt sit job op og nu river 3,5 uge ud af kalenderen for at tage på solorejse i Australien. Blandt andet med det formål at blive klogere på sig selv, og hvad hun ønsker af sit kommende arbejdsliv.