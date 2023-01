I går stod jeg og betragtede de mange især teenagere, der var mødt op for at ære de dræbte piger i Vejrumbro og deltage i fakkeloptoget. Det var tydeligt, at mange af dem havde været tæt på de døde piger.

At se dem først fnise over at skulle tænde hver sin fakkel og for derefter at stå forstenede i små grupper og græde over deres dræbte kammerat var meget bevægende.

I de over 20 år jeg har været journalist, har jeg aldrig dækket en sag, der var så meningsløs som den her.

Jeg håber ikke, det sker igen.