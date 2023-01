Status på Vejrumbro-sagen. Alt tyder fortsat på, at det var den 49-årige mor fra Vejrumbro fra Viborg, der slog sine to døtre på 11 og 14 år ihjel, for derefter at tage sit eget liv.

Det fortæller vicepolitiinspektør Jim Hansen fra Central Efterforskning, Midt- og Vestjyllands Politi tirsdag morgen, efter at politiet har efterforsket sagen i snart to døgn.

Få overblikket her.





Hvis du har fået tilsendt dette nyhedsbrev af en bekendt og selv ønsker at oprette dig, kan du tilmelde dig her.