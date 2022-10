Tak, fordi I vil gøre en indsats for Danmark og for os alle sammen.

Vi har også sat fokus på de emner, der har fyldt mest i valgdebatten, og vi slutter af med at belyse to emner, som partierne faktisk stort set er enige om, at der skal gøres noget ved.

Det ene er en CO2 afgift målrettet landbruget. Men hjælper det klimaet - som jo er en global problemstilling - at pålægge danske landmænd en CO2 afgift, som landmænd i resten af EU (og resten af verden) ikke er pålagt?

Nej, mener Nielli Simmelsgaard, der driver Danmarks største frilandsopdræt med grise fra sin bedrift i Karup. Hun er ualmindelig skuffet over det parti, hun plejer at stemme på. Hende kan du møde her i nyhedsbrevet.