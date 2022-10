Godmorgen Viborg

Man skulle næsten tro det var gas - altså i overført betydning.

Bedst som gaspriserne var på himmelflugt og rigtig mange i Viborg Kommune nærmest helt undlod at tænde for varmen af skræk for gas-regningen, lyder meldingen pludselig, at prisen på gas falder. Og at det derfor ikke kommer til at koste 34.000 kroner at varme et almindeligt parcelhus op - men ”sølle” 21.000 kroner. I hvert fald ifølge de foreløbige beregninger fra Viborg Varme.