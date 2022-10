Godmorgen Viborg

I dette nyhedsbrev: »Det er meget mærkeligt, at nogen ikke fortæller erhvervsministeren, at vi er midt i en energikrise, så det bliver lidt svært for en hel del erhvervsdrivende at betale corona-lån tilbage, mens de kæmper for at overleve i forvejen.«

Sådan lyder det fra vinmand Nikolaj Bo Jørgensen, som i sidste uge gik konkurs med sin virksomhed.