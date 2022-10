Godmorgen Viborg

Det er efterhånden 20 år siden, jeg var i Viborg første gang. Besøget var ikke et turistbesøg. Min kæreste arbejdede i byen, og vi havde besluttet os for at flytte til Viborg.

Vi boede dengang i en 50 kvadratmeter stor lejlighed på Trøjborg i Aarhus. En lille, mørk stuelejlighed med et lillebitte toilet og et halvkedeligt køkken. Og vi følte os ovenud heldige. Lejligheden i Aarhus havde vi fået ved et lykketræf, fordi min mosters mands søsters mand - ejede et par ejendomme i byen og helt tilfældigt og ualmindelig heldigt havde en ledig lejlighed.