Han tænkte, at det nok bare var en midlertidig prop. Men nu er han efterladt med et kraftigt høretab og en irriterende tinnitus.

Det lyder, som om der suser en motorvej forbi hans øre, og det giver selvsagt store udfordringer - især når man skal passe et krævende job.

Det kan du læse om her i dagens nyhedsbrev, som vi normalt sender ud noget tidligere, men som du først får nu på grund af nyheden om Ulrik Wilbeks høretab, som er klausuleret til klokken 9.

Tidligt i morges sendte vi nyheden ud om, at politikerne skal løse den udfordrende økonomi på socialområdet. Socialudvalgsformand Stine Damborg (K) har et nyt bud på hvordan, men organisationerne er skeptiske. De peger på, at løsningen på udfordringerne måske kan findes et andet sted. Læs historien her.