Den erfarne rådgiver går så langt som til at spå, at Infrastrukturplan 35, der blev vedtaget i sommeren 2021, kommer til stå for skud. Det kan blive svært for politikerne at forsvare at bygge motorveje for adskillige milliarder, når danskerne samtidig står i energiproblemer til langt op over de uldne sokker, mener hun.

Det synspunkt forfølger vi de kommende dage. Første mand, vi har talt med, er formanden for Business Viborg og koncerndirektør i JP Group, Martin Pedersen, der håber - og tror - at Søs Marie Serup tager fejl.

Vi må se, hvad der sker. Mens vi venter (og laver englehop for at holde varmen) må vi se, om vi ikke kan have en god weekend alligevel. Jeg foreslår, at du streamer Den Store Badedag med Erik Clausen, der handler om livet i et arbejderkvarter på Vesterbro i 1930’erne. Så vidt jeg husker, indeholder den mange gode sparetips.....