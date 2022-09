Godmorgen Viborg

For en del år siden dækkede jeg en en retssag i Vestre Landsret, der gjorde et vist indtryk på mig. Fire (måske fem) unge mænd fra Aalestrup var sigtet for at have tæsket en mand til døde.

Sagen varede flere dage, og adskillige vidner blev afhørt. Den dræbte mand var blev slået ned på en villavej i Aalestrup få meter fra en af de unge mænds bopæl. De fleste af vidnerne var familiemedlemmer til en af de unge sigtede mænd. Familiemedlemmerne havde godt nok registeret tumult på gaden, men de havde pudsigt nok lagt mærke til, at netop den unge mand, de var i familie med, ikke havde været i nærheden af hændelsen.