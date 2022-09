Det har vi valgt med åbne øjne og uden nogen form for dansetrang (eller hoppetrang for den sags skyld). Vores intention har været at bringe historierne videre. Det har vist sig at være svært.

Vi ville eksempelvis gerne have hørt boligselskabet Sct. Jørgens forklaring på den sag, som Ekstra Bladet omtaler som Papes ”fup-bolig”. Ind til videre er vi blevet henvist til en redegørelse på boligselskabets hjemmeside, og ingen af de boligjurister, vi har talt med, har haft lyst til at udtale sig til citat.

Det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra Pape selv. Fredag aften blev jeg ringet op af viceborgmester Mads Panny (S), der var tydeligt frustreret over at blive citeret (også i min artikel, der henviste til Ekstra Bladets artikel) for at mene, at sagen om Søren Papes lejlighed ”lugter”. Det havde han aldrig nogensinde sagt. Aldrig. Lød meldingen.