Opbakning til restauratør. Nils Holm og Peter Hammer driver en af Viborgs ældste restauranter, Latinerly, som også er natværtshus og spillested.

Latinerly er godt besøgt, især i de sene aften- og nattetimer og også udenfor, hvor Latinerly har borde og bænke på fortovet foran indgangen og oppe i Latinerhaven på den anden side ad vejen. Men den seneste tid har Nils Holm og resten af Latinerlys personale stået i et dilemma.

For når klokken slår et, skal personalet fortælle gæsterne, at de skal rejse sig op, fordi møblerne skal pakkes sammen. Mange gæster tror, forståeligt nok, at stedet lukker. Men det gør Latinerly ikke. Møblerne må bare ikke stå udenfor længere efter klokken et.

Hvorfor? Ja, det har både personale, Nils Holm og gæsterne svært ved at forstå.

