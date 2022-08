Portræt. Søren Pape Poulsen siger selv, at han er opvokset på suppe, steg og is. Han blev konservativ formand ved lidt af et tilfælde og var tæt på at sende et af danmarkshistoriens vigtigste partier under spærregrænsen og ud af Folketinget. Nu er målingerne vendt, og mandag sagde han det omsider: at han vil være statsminister.

