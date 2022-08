Her havde en jæger svært ved at forklare, hvad der skete den morgen, hvor han ikke fik sin nære ven gennem 30 år med hjem fra jagt igen, uden stemmen knækkede over. Den historie kan du læse her.

I dag skal der tages stilling i endnu en ulykkelig sag. Socialområdet i Viborg mangler nemlig 20 millioner kroner, og dem skal politikerne muligvis finde i et omfattende sparekatalog.

Men kataloget falder bestemt ikke i god jord, kan du læse her.

Sidst er Rema 1000 lukket som en østers om det 1.200 kvadratmeter store byggeri, politikerne i teknisk udvalg netop har nikket ja til at gå videre med. Få historien her.