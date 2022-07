Højsæson. »Tre mormisser og 10 killinger. Fundet ved en rasteplads, hvor der sjældent kommer mennesker. De gik rundt og var vanvittigt sultne.«

Sådan fortæller dyrlæge og leder af Viborg Internat Lise Svejgaard i en Facebook-video om et fund, som blev gjort i fredags. Men det er ikke et særsyn. Det er højsæson for dumping af katte - især killinger - i øjeblikket. Lise Svejgaard mener at have fundet ud af, hvad årsagen er - og det handler om katteejernes planer.

Læs om det her.

