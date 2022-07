Journalistik skal naturligvis bruge til at rapportere om de ting, der foregår i vores samfund. Uanset om det er cykelløb, vores magthaveres forhold til døde mink eller skyderier i et storcenter.

Men journalistik skal også bruges til at inddrage borgerne. En af JP Viborgs missioner er at gøre vores lokalsamfund bedre, og fremover vil vi spørge jer læsere om jeres holdning til forskellige emner. Det første vi gerne vil have, at I involverer jer i, er debatten om vores søer i Viborg. Det gør vi, fordi vi mener, at Nørresø og Søndersø er to af de største aktiver for Viborg.