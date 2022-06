Havde fænomenet ”den rådne banan” mon eksisteret?

Vi har et stærkt politisk flertal, der har besluttet, at vi skal have en ”Hærvejsmotorvej” enten øst eller vest om Viborg. Men hvorfor undersøger man så i grunden den såkaldte 0-løsning, hvor man kan nøjes med at udvide hovedvej 13? JP Viborg har spurgt Vejdirektoratet.

Det er som bekendt et stykke tid siden, Viborg kunne bryste sig af at være ”kongeby”. I stedet er vi i dag Danmarks næststørste kommune målt på kvadratmeter. Næsten halvdelen af kommunens indbyggere bor i oplandet. Nogle steder kan det være svært at få solgt sit hus. Andre steder viser fremtidsudsigterne vækst og fremgang. Det kigger vi også på i dagens nyhedsbrev.