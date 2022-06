Kidnappet af sin far. Som blot 13-årig sad hun på passagersædet i en bil og kiggede ud af vinduet, da det gik op for hende, at bilen kørte den helt forkerte vej.

Hun blev kidnappet af sin jugoslaviske far. I dag bor Lana Tankosa Nikolic i Hald Ege og er en af hovedkræfterne bag intet mindre end »en verdenssensation på teaterscenen«.

Hendes turbulente opvækst har lært hende at navigere i kaos.

»Jeg er ikke bange for det ukendte. Det passer mig godt at være pioner,« siger hun.

