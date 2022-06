Sådan spørger Lone Gad. Hun er hørehandicappet og rystet over, at der er 54 ugers ventetid på høreafdelingen i Viborg. Det er også for lang tid, har Region Midtjylland nu erkendt.

Regionsrådet har derfor besluttet at nedbringe ventetiderne ved at gøre det muligt at få hurtigere behandling hos praktiserende øre-, næse- og halslæger i 2022.

Det er godt nyt, mener Lone Gad, men hæfter sig ved særligt en detalje i planen, der bekymrer hende.





