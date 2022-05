Sådan beskrives de nybyggede lejligheder midt i Viborg Baneby, der bedre er kendt som Klippingshusene. Men spørger man et par af beboerne, kæresteparret Maja Schou og Simon Hermann, giver beskrivelsen ikke et retvisende billede af, hvordan det er at bo i Klippingshusene. Langt fra.

Lige så snart parret er hjemme, bliver gardinerne rullet for, og det er der en bestemt grund til:

»Hvis vi ikke ruller gardinerne for, kan alle følge med i, hvad vi laver. Vi kan se direkte ind i de andres lejligheder, fordi vi bor så tæt. Så langt de fleste herude ruller for. Det er der ikke meget dagslys i,« konstaterer Maja Schou.

Kort overblik: Boligselskab har store planer for ny bydel, politiet efterlyser røver i specielle sko, Jens Rohde er færdig med politik, regionen øger kapaciteten og efterlyser hjælp.