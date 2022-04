Fjernvarme til viborgenserne. Den grønne omstilling, som ikke bare skal gøre Danmark mere klimavenlig, men også frigøre landet fra russisk gas, er så stort og vigtigt et projekt, at politikerne skal være omhyggelige, når de skal forhandle en aftale på plads.

Det mener direktør for Viborg Varme, Morten Abildgaard, som opfordrer politikerne til at kigge grundigt på rammevilkårene for den grønne omstilling og nøje overveje, hvilke værktøjer de giver varmeselskaberne at arbejde med.

Med de nuværende regler er det nemlig ikke så let at omstille omkring 400.000 gaskunder til mere klimavenlige alternativer. Han peger derfor på, hvad politikerne skal kigge på her.

