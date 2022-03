Godmorgen

I dette nyhedsbrev: Morgenens største nyhed kunne have været, at der var landet en Oscar til filmen Flugt, der har sine rødder i Viborg. Sådan endte oscarnatten desværre ikke, men uanset hvad er det værd at fejre tre nomineringer for en animeret dokumentar, lyder det.

Til gengæld er der godt nyt til varmekunder i Viborg, for planerne om at udnytte overskudsvarme fra Apples datacenter er ved at være langt i processen.