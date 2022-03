Mange kender Vinkelvej 20 som stedet, man får taget en coronatest, men fremover skal bygningen bruges til noget helt andet, for den er sat til salg - igen. Fristen for køb var egentlig udløbet, da der i sidste øjeblik kom et bud mere.

Som formand for samtlige folkeskolelærer i Viborg Kommune har Jeanette Winther længe forberedt sig på en kamp. Kampen om folkeskolerne. Hun vil kæmpe for at undgå planlagt besparelser.

Dagens nyhedsbrev er på 659 ord, og det tager godt tre minutter at læse.

Dagens udvalgte: Her er, hvad vi ved og ikke ved om Foulums nye dyrlægeuddannelse.