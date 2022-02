Godmorgen I dette nyhedsbrev: Krigen i Ukraine fylder fortsat meget for mange, og nyhedsstrømmen flyder konstant over med beretninger fra og om det invaderede land. Vores børn hører, læser og ser også med, og nogle af dem bliver bange eller utrygge, og hvordan håndterer man som forælder det? Det har folketingspolitikeren Jens Rohde et bud på, ligesom han den kommende tid vil tage rundt på skoler og fortælle, hvorfor børn ikke skal være bange for, der bliver krig i Danmark.

Et af de mennesker, der er blevet ramt af skud i Ukraine, er en journalist med rødder i Viborg. Stefan Weichert og hans makker bliver nu mødt med stor støtte. I Viborg venter borgmester Ulrik Wilbek (V) med åbne arme på ukrainske flygtninge. Viborg Kommune har nemlig gode erfaringer med ukrainere, fortæller borgmesteren.



Mine to piger er meget kede af det. De er bange og spørger, om Danmark nu er i krig med Rusland. Vil der kunne komme russiske soldater til Danmark? Smider de bomber? Hvad betyder det, når Mette statsminister fortæller, at krigen får konsekvenser for Danmark? Jeg tænker, at du måske står med mange af de samme tanker. At du også er bange. Sådan skriver folketingspolitiker Jens Rohde blandt andet i en klumme for JP Viborg, hvor han også kommer med råd til, hvad vi svarer på vores børns spørgsmål om krigen i Ukraine. Det kan være svært at finde job uden danskkundskaber, Viborg FF tabte søndag eftermiddag 2-0 til FC København, lokalplanforslag for den nye bydel Taphede er på vej og så flytter unge internationale kunstnere til Viborg.

Måske kender du det fra dig selv? Du vil gerne gøre tingene godt, være den gode kæreste, den perfekte datter/søn eller være tydelig til at sige fra overfor den trælse type i byen. Men alligevel tager »pleaser-genet« over, for det er svært at få sagt fra, selvom du har lyst, og måske ender du så med dårlig samvittighed overfor dig selv, fordi du tænker, at den adfærd eller de ord burde du have sagt fra overfor. Det er svært at sætte grænser. Det oplever iværksætter Regina Fjendbo, 34 år, at især kvinder har svært ved. Årsagen er ifølge hende, at mange har svært ved at mærke egne grænser, så i stedet bliver man ked af det eller vred - lang tid efter grænsen er overskredet.

Som virksomhedspraktikant kan man ofte føle sig »som den lille mus fra jobcenteret«. Men ikke hos Peak 12 Hotel. Sådan lyder det fra 25-årige Marlene Arent, der lige nu er i praktik hos hotellet, der slog dørene op i sommer. Hun blev mor i en ung alder, udviklede angst og havde ikke været på arbejdsmarkedet i fem år, inden hun begyndte hos Peak 12. Det nye Peak 12 hotel har knækket koden til et godt forløb i virksomhedspraktik, der fører til fastansættelse af psykisk sårbare medarbejdere. Hotellet er et eksempel på en af de mange virksomheder, som har har succes med at finde nogle af de manglende hænder i et presset arbejdsmarked.

Rikke Johansen Smidt flyttede fra København til Viborg for godt 20 år siden. Nu viser hun stolt rundt i sin by i en video på de sociale medier. Den måde, viborgenserne tager hundredvis af års historie til sig, mener hun, gør Viborg til noget særligt.

