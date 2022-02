Godmorgen I dette nyhedsbrev: Forleden blev JP Viborgs redaktion kontaktet af en læser, der rystede på hovedet af en af vores artikler. Læseren tilkendegav i en mail, at han havde ondt af en af vores kilder - en klimaaktivist, der lider af en klimarelateret depression. »Jeg læser næsten dagligt JP’s netavis for at følge lidt med i, hvad der sker, og jeg må indrømme, at ofte virker det tamt og ligegyldigt, det der tilsyneladende optager danskerne,« skrev han.

Det viste sig, at læseren i flere år har boet i Kiev i Ukraine. »Herfra har jeg et lidt andet perspektiv og ser nok lidt anderledes på de forskellige »problemer«, der plager danskerne,« skrev han og understregede, at hverken klima- eller coronahysteri kunne få ham til at løfte et øjebryn. Hvis læseren ikke havde været fra Brønderslev oprindeligt - og dermed lidt vanskelig at få presset ind i en Viborg-ramme - ville vi med glæde have bragt et interview med ham. »Ja, Ukraine er et spændende sted. Vikingerne regerede her for 1000 år siden, da Moskva var et hul i jorden. Det kunne vi godt trænge til igen, men der er ikke mange vikinger tilbage,« skrev han og virkede ikke syndelig bekymret over Putins raslen med sablerne.

Det er præcis 14 dage siden nu. Om han er mere bekymret i dag, ved vi ikke. Men de Viborg-virksomheder, der eksporterer til Rusland, er ikke ligefrem himmelhenrykte over den sanktionspakke EU netop har fremlagt og som sandsynligvis kommer til at koste vores virksomheder millioner i tabte ordrer. Tre af dem giver vi ordet i dag. Læs hvad de tænker om situationen her. Dagens nyhedsbrev er på ord, og det tager knap fire minutter at læse. Dagens udvalgte: »Vi står foran et kæmpe eventyr, der kan blive smadret af sanktionerne«

Millioner på spil. JP Group har et datterselskab i Rusland og omsætter for 50 millioner årligt i Rusland. Samson Agro har også hovedbase i Viborg og eksporterer for mellem 5-10 millioner til Rusland hvert år, mens virksomheden Skals Machiney - der før bar det lidt mindre internationale navn,Skals Maskinfabrik, - eksporterer en tredjedel af deres landbrugsmaskiner til Rusland.

Vi har taget en snak med direktørerne om deres tanker om EU’s sanktionsplaner. En af dem siger følgende: »Selvom ingen helt har overblikket over hvor, og hvordan sanktionerne vil ramme, så frygter jeg helt sikkert, at vi bliver særdeles hårdt ramt, og jeg tror rigtig mange danske virksomheder deler den uro.« Kort overblik: Bland dig i skoledebatten, kold luft mellem Friis og Friiis, 113 sygemeldinger i ældreplejen og perfekt start for VFF. Politikerne vil have skolefolket i tale - og de første åbne debatmøder er i kalenderen - så sæt kryds i kalenderen til tre timers debat - og et let måltid. Den kommende og den afgående VFF-træner med efternavnet Friis er ikke på talefod. Ældreplejen er kommet haltende igennem vinterferien med det største antal corona-sygemeldinger nogensinde. VFF fik en drømmestart, da holdet mødte Randers. Det skal du også vide: Skal barer og diskoteker lukke klokken 02 eller skal vi i stedet forsøge at lære vores unger at drikke med måde?

Eurparekord i druk.»Danske unge har en kedelig EU førsteplads i druk. De starter tidligt, de drikker mere, og de drikker stærkere alkohol, end jeg gjorde, da jeg var ung. Den eneste måde, vi får stoppet det på, er, at vi forældre tager vores ansvar alvorligt og indfører alkohol-regler for vores børn og unge. Det vil have en præventiv virkning - også på voldsstatistikkerne, er jeg sikker på.« Ordene er Pernille Cornelius’. Hun er 51 år og formand for Natteravnene i Viborg. Som mor til en datter og bonus-mor til tre unge følger hun godt med i nattelivet. Hun har derfor noteret sig, at Midt- og Vestjyllands politi er kommet med et forslag om at lukke barer og diskoteker klokken 02 for at nedbringe risikoen for vold i nattelivet. Et forslag der bliver livligt debatteret i øjeblikket. Selv tror hun noget helt andet vil hjælpe mere. Læs her, hvad hun tænker er vejen mod mindre vold i nattelivet. Vi holder øje med: Den hvide verden og hvad der sker på vores sygehus. Sygehusdirektøren er nu »forsigtig optimist«.

Virker ikke på alle. Ikke en eneste af fire vaccinationsdoser har ført til, at 35-årige Søs Triers krop har dannet antistoffer. Hun er en af de indtil videre 75 danskere, der har fået det fjerde vaccinestik mod corona, fordi hun lider af to kroniske gigtsygdomme. Dem tager hun medicinen Rituximab halvårligt for at dæmpe. Men medicinen dæmper også vaccinens effekt. Derfor har det seneste boosterstik i rækken også været uden den synlige effekt, der hedder dannelse af antistoffer. Det vides derfor ikke, om Søs Trier kommer til at kunne beskytte sig mod corona. Fik du læst? Viborg får minksekretariat: Det skal de omkring 40 ansatte lave.

Nu skal regningen gøres op for de lukkede minkfarme og følgeerhvervene, som samlet står til at få udbetalt milliarder for nedlukningen af erhvervet. I den forbindelse er der nedsat en række kommissioner, som skal behandle sagerne og tage stilling til udbetaling af erstatningerne. Kommissionerne vil blive bistået af et minksekretariat, som holder til i Toldboden i Viborg. Bliv klogere på, hvad sekretariatets medarbejdere laver her.

