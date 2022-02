Godmorgen I dette nyhedsbrev: Familier i Vestbyen har på det seneste oplevet, at cykler er blevet fjernet, stjålet eller byttet rundt. Men politiet har ikke umiddelbart tænkt sig at gøre noget. Imens har The Burger Concept i Sct. Mathias Centret fået endnu en sur smiley til stor frustration for den ene af to de to ejere.

Og så hilser vi på JP Viborg februar velkommen med en guide til, hvad du skal spise, drikke og opleve i Viborg. Cykler forsvinder og bytter plads i Vestbyen.



Cykeltyv eller drillenisse? Da stormen Malik natten til søndag var på sit højeste, blev der både stjålet cykler og byttet rundt på cykler på villavejene i vestbyen - blandt andre Morten Brunbjerg Bechs datters mountainbike.

Da han kom ud i sin indkørsel søndag morgen var den væk. Til gengæld stod der en fremmed mountainbike med punkteret dæk lænet op ad hækken. »Det virker ikke som berigelseskriminalitet, for mange af cyklerne dukker op nye steder. Sådan plejer cykeltyve ikke at opføre sig. Det kunne måske være en psykisk syg person eller en person, der har set sig sur på mountainbikes, der gør det her. En drillenisse der er lidt for sent ude,« siger han. Fra politiet lyder det, at det er en form for drengestreger, og derfor har politiet umiddelbart ikke tænkt sig at gøre noget ved det. Kort overblik: To trafikerede veje skal undersøges, Wilbek fortsætter som udvalgsformand i KL og to unge er varetægtsfængslet efter stort fund af narko.



Besøg fra Fødevarestyrelsen. Det er nu anden gang i træk, at burgerbaren The Burger Concept, der ligger i Sct. Mathias Centret, får en sur smiley. Begge smileyer med nedadvendt mund er faldet inden for 14 dage, og det er ifølge den ene medstifter og -ejer Simon Franck Jakobsen »skide irriterende«. Det skyldes ifølge ham nogle personalemæssige udfordringer, der går udover rengøring, som er det parameter, Fødevarestyrelsen slår ned på. Denne gang altså med endnu en sur smiley og en 5.000 kroners bøde. Styrelsen så også ilde på en muggen bolle, der lå under køkkenbordet. »Men der er jo tale om en bolle, der lå på gulvet under et bord, så det kan virke mere dramatisk, end det er. Vi tager jo ikke en bolle fra gulvet op og bruger i produktionen,« siger Simon Franck Jakobsen. Vi guider dig: Sådan får du den lækreste vintermåned i Viborg.

Fastelavnsbollens måned. I februar skal undertegnede journalist på JP Viborg spise masser af fastelavnsboller, drikke masser af kaffe og stå langsomt op i weekenderne i vinterens sidste og korteste måned. Jeg skal kort sagt forkæles i februar. Det indebærer også jazz på Paletten, øl og broderi, og det kan du læse meget mere om her, når jeg guider dig til 7 ting, du skal spise, drikke og opleve i Viborg. Fik du læst? Socialdemokraten, der kan få folk til at se rødt.

Mette Nielsen (S) er en af de centrale personer i S-gruppen i byrådet. Selv er hun fløjtende ligeglad med, hvad folk mener om hende. Livet har tildelt hende mange slag, og personlig kritik giver ikke politikeren søvnløse nætter. »Den slags tager jeg helt afslappet. Det eneste, jeg har det stramt med, er, hvis nogen beskylder mig for at tale usandt eller antyder, at jeg er doven. For det passer i hvert fald ikke. Jeg har aldrig dukket mig i hverken tordenvejr eller storm. Jeg mener det samme som Ritt Bjerregaard - hellere kælling end kylling,« siger hun.